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गुरुग्राम: शहर में 45 दिन बाद दिख रही है सफाई, कूड़ा प्लांट पर चार गुना कचरा
गुरुग्राम शहर में पिछले 45 दिनों के बाद शहर में धीरे-धीरे सफाई दिखने लगी है। इस बदलाव के लिए लोग सोशल मीडिया पर पार्षद और नगर निगम अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि शहर को पूरी तरह साफ होने में अभी और समय लगेगा। खांडसा रोड, सदर बजार, रेलवे रोड अन्य स्थानों के कूड़े उठने लगे हैं। नगर निगम अधिकारियों का कहना था हड़ताल के दौरान एकत्रित हुए कूड़े के चक्कर में वर्तमान में चार गुना कूड़ा लैंडफिल व गत्तों पर पहुंच रहा है।
सफाई अभियान के तहत किए गए प्रयासों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। नागरिकों ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। उन्होंने स्थानीय पार्षदों और नगर निगम के अधिकारियों की सराहना की है। इस बीच, शहर के कूड़ा प्लांट पर पहुंचने वाले कूड़े की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। प्लांट पर सामान्य से चार गुना अधिक कूड़ा पहुंच रहा है। यह दर्शाता है कि शहर से बड़ी मात्रा में कचरा हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
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