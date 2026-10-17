{"_id":"6ad3af16c003ca317c093d95","slug":"video-bengal-culture-takes-centre-stage-in-gurugram-city-awash-in-the-colours-of-dhak-and-dhunuchi-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंच पर उतर रही बंगाल की संस्कृति, ढाक धुनुची के रंग में शहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की पूजा की धूम है। शनिवार को शहर के विभिन्न पूजा पंडालाें मां दुर्गा की पुष्पांजलि और पूजन किया गया। पंडालों के मंच पर बंगाल की कला संस्कृति का रंग देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 54 स्थित सनसिटी के अरावली सांस्कृतिक विकास परिषद् के दुर्गा पूजा पंडाल के मंच पर पंडित अरुण कुमार चटर्जी और उनकी टीम ने मां दुर्गा को समर्पित की गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर मणिपुरी नृत्य और मार्शल आर्ट की प्रस्तुति की गई। पंडाल में सनसिटी और आस-पास के लोग मां दुर्गा के दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आनंद लेने आ रहे हैं। पूजा कमेटी के सचिव राहुल देव बनर्जी ने बताया कि सोसाइटी में पूजा का यह 26 वां साल है। सेक्टर 4 के सामुदायिक भवन में कलिंगा कल्चरल वेलफेयर एसोसिएशन के पंडाल की ओर से शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान एसोसिएशन से जुड़े युवाओं ने पूरे रास्ते मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। ओडिशा की पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में कलश लिए पुरुषों का समूह दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचा। सेक्टर 15 पार्ट टू पूर्वापल्ली दुर्गाबाड़ी पूजा पंडाल में महिलाओं ने बांग्ला नाटक कोलोहो कीर्तन प्रस्तुत किया। बच्चों की संगीतमय प्रस्तुति चिल्ड्रेन आकेस्ट्रा के माध्यम से प्रस्तुत की गई। डीएलएफ फेज वन सामुदायिक भवन के पंडाल में आगोमनी संगीत के माध्यम से मां दुर्गा का स्वागत किया गया। सुशांत लोक वन के सी ब्लॉक कम्यूनिटी सेंटर के पूजा पंडाल में मां दुर्गा के स्वागत में आगोमनी गीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के संस्थापक सुबीर घोष कर रहे हैं।

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