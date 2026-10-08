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गुरुग्राम में एसआईआर में 636 मामलों की सुनवाई, अब भी 7992 मामले लंबित
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गुरुग्राम में बुधवार को लगाए गए विशेष शिविर में 636 लंबित मामलों की सुनवाई की गई। जिले में एसआईआर के तहत कुल 4,75,477 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 7,992 मामलों की सुनवाई अभी लंबित है। लंबित मामलों का प्रतिशत 1.68 है।
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