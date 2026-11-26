{"_id":"6b08138ed0c73facb4051f62","slug":"video-woman-dies-after-suffering-burns-from-thinner-during-a-ritual-to-ward-off-the-evil-eye-in-ghaziabad-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में नजर उतारते समय थिनर से झुलसी महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद के राम विहार कॉलोनी में बुधवार देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। पति का दावा है कि बच्चों की नजर उतारने के दौरान थिनर की बोतल में आग लगने से हादसा हुआ, जबकि मायके पक्ष ने ससुरालियों पर बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया।

... और पढ़ें