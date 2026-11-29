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मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि बंदरों की समस्या से निपटने के लिए अब तक की गई कार्रवाई स्थायी समाधान की दिशा में पर्याप्त नहीं है। अदालत को बताया गया कि समिति की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद कई जिलों में बंदरों को पकड़ने और उनका पुनर्वास करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद समस्या के दीर्घकालिक समाधान को लेकर कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई।सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण कमी भी सामने आई। बंदरों को पकड़ने, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और पुनर्वास करने के लिए अब तक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार नहीं की गई है। अदालत ने पाया कि समिति की बैठकों में अधिकारियों से केवल कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है, जबकि समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस पहल की जरूरत है।हर महीने बैठक, लेकिन नतीजे भी जरूरीहाईकोर्ट ने समिति को निर्देश दिया है कि वह हर महीने बैठक आयोजित करे और बंदरों की समस्या के समाधान की दिशा में लगातार काम करे। संबंधित विभागों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय निकायों को जारी निर्देशों का गंभीरता से पालन कराने की जिम्मेदारी भी समिति की होगी। अदालत ने उम्मीद जताई कि बैठकों का सिलसिला केवल रिपोर्ट और फीडबैक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उससे कोई प्रभावी समाधान भी निकलेगा।अदालत ने राजनगर के प्राजक्त सिंघल और विनीत शर्मा की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी। इस दिन समिति को अपनी बैठकों के मिनट्स और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा पेश करना होगा। बंदरों के पुनर्वास की प्रक्रिया जारी रखने के साथ ही अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तैयार की जाने वाली योजना जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू हो।