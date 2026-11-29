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साथ ही पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन बिल्डिंग अभियान में योगदान के लिए एनसीआरटीसी को सीआईआई इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के 13वें संस्करण में प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत में ग्रीन बिल्डिंग अभियान का नेतृत्व करने वाले सरकारी संगठन की श्रेणी में दिया गया है।एनसीआरटीसी की कुल 31 परियोजनाएं आईजीबीसी में पंजीकृत हैं। इनमें 23 स्टेशन, डिपो और रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) शामिल हैं। गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई नमो भारत स्टेशन के अलावा दुहाई डिपो व मुरादनगर और गाजियाबाद के रिसीविंग सब स्टेशन भी इस पहल का हिस्सा हैं।दुहाई डिपो में सोलर ऑन ट्रैक परियोजनापर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एनसीआरटीसी ने दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में देश की अपनी तरह की पहली सोलर ऑन ट्रैक परियोजना लागू की है। इसके अलावा स्टेशनों, डिपो और भवनों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर 15 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 8.2 मेगावाट क्षमता का उत्पादन शुरू हो चुका है। एनसीआरटीसी 110 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट भी लगा रहा है। इससे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की करीब 60 प्रतिशत बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी होगी। इसके साथ ही कॉरिडोर के स्टेशनों, वायाडक्ट और डिपो में वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था भी की गई है।एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने सम्मान मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि नमो भारत परियोजना की शुरुआत ही एनसीआर में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से की गई थी। यह सम्मान कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्वच्छ परिवहन की दिशा में और तेजी से काम करने की प्रेरणा देगा। वहीं, आईजीबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी. शेखर रेड्डी ने कहा कि एनसीआरटीसी ने सरकारी क्षेत्र में ग्रीन बिल्डिंग प्रथाओं को अपनाने का नया मानक स्थापित किया है। यह देश के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संगठनों के लिए भी मिसाल है।