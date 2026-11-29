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कायाकल्प योजना के तहत तीन सदस्यीय टीम ने अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण किया। टीम में मुरादाबाद से डॉ. प्रशांत, खुर्जा अस्पताल की मैनेजर तोशिया अफरीन और आगरा अस्पताल के मैनेजर मुदित भारती शामिल रहे। टीम ने अस्पताल के विभिन्न विभागों में पहुंचकर साफ-सफाई, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और वार्डों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाओं को परखा गया। खासतौर पर ट्रामा सेंटर में बिजली गुल होने की घटना ने अस्पताल प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए। आपातकालीन सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण इस केंद्र में बिजली आपूर्ति बाधित होना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। टीम ने निरीक्षण में मिली कमियों और व्यवस्थाओं को अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। टीम के सदस्यों ने बताया कि सर्वे की पूरी रिपोर्ट और प्राप्त अंकों को शासन को भेजा जाएगा।

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गाजियाबाद। संयुक्त जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के दावों की शनिवार को कायाकल्प टीम के निरीक्षण में पोल खुल गई। अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं मिली। वहीं, ट्रामा सेंटर में निरीक्षण के दौरान बिजली गुल होने से अस्पताल की आपातकालीन तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो गए। हैरानी की बात यह रही कि टीम के जाने के बाद ही बिजली आपूर्ति सुचारु हो सकी।