Ghaziabad News: छात्र के हेयर स्टाइल पर विवाद... शिक्षक ने परीक्षा से रोका, अभिभावकों ने दिया धरना
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:45 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:45 AM IST
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साहिबाबाद। गरिमा गार्डन स्थित निजी स्कूल में शनिवार को नौवीं कक्षा के छात्र को उसके हेयर स्टाइल के कारण यूनिट टेस्ट देने से रोकने का मामला सामने आया है। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को परीक्षा कक्ष से निकालकर मैदान में बैठा दिया। मामले का जब परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से बाहर कर दिया गया। नाराज अभिभावकों ने स्कूल के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के हस्तक्षेप पर प्रधानाचार्य ने सोमवार को छात्र की परीक्षा कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अभिभावक शांत हुए।
इकबाल कॉलोनी निवासी नूरहसन का बेटा गरिमा गार्डन के निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है। छात्र के मामा आसिफ ने बताया कि उनके भांजे ने शुक्रवार को बाल कटवाए थे। शनिवार को जब वह स्कूल में संस्कृत और आईटी का यूनिट टेस्ट देने पहुंचा, तो शिक्षक ने उसके हेयर स्टाइल पर आपत्ति जताई और उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकालकर मैदान में बैठा दिया। इसके बाद स्कूल से छात्र के परिजनों को बुलाया गया। आसिफ के अनुसार, वह छात्र के पिता नूरहसन के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चे के बाल पहले से ही छोटे थे, फिर भी उसके हेयर स्टाइल पर सवाल उठाए गए। उन्होंने बच्चे के भविष्य और मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए उसे परीक्षा में बैठने देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार कराया गया। विरोध करने पर छात्र और उसके परिजनों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग और अन्य अभिभावक स्कूल के बाहर जमा हो गए। लोगों ने छात्र को परीक्षा से रोके जाने का विरोध करते हुए धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल प्रबंधन से बातचीत की। पुलिस हस्तक्षेप के बाद प्रधानाचार्य बाहर आईं और उन्होंने सोमवार को छात्र की छूटी हुई परीक्षा कराने का आश्वासन दिया।
राष्ट्रगान न होने का भी आरोप
धरने में शामिल कई अभिभावकों ने स्कूल में राष्ट्रगान न कराए जाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि स्कूल में सुबह केवल अंग्रेजी में प्रार्थना कराई जाती है। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच तनाव पैदा कर दिया है।
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इकबाल कॉलोनी निवासी नूरहसन का बेटा गरिमा गार्डन के निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है। छात्र के मामा आसिफ ने बताया कि उनके भांजे ने शुक्रवार को बाल कटवाए थे। शनिवार को जब वह स्कूल में संस्कृत और आईटी का यूनिट टेस्ट देने पहुंचा, तो शिक्षक ने उसके हेयर स्टाइल पर आपत्ति जताई और उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकालकर मैदान में बैठा दिया। इसके बाद स्कूल से छात्र के परिजनों को बुलाया गया। आसिफ के अनुसार, वह छात्र के पिता नूरहसन के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चे के बाल पहले से ही छोटे थे, फिर भी उसके हेयर स्टाइल पर सवाल उठाए गए। उन्होंने बच्चे के भविष्य और मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए उसे परीक्षा में बैठने देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार कराया गया। विरोध करने पर छात्र और उसके परिजनों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग और अन्य अभिभावक स्कूल के बाहर जमा हो गए। लोगों ने छात्र को परीक्षा से रोके जाने का विरोध करते हुए धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल प्रबंधन से बातचीत की। पुलिस हस्तक्षेप के बाद प्रधानाचार्य बाहर आईं और उन्होंने सोमवार को छात्र की छूटी हुई परीक्षा कराने का आश्वासन दिया।
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राष्ट्रगान न होने का भी आरोप
धरने में शामिल कई अभिभावकों ने स्कूल में राष्ट्रगान न कराए जाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि स्कूल में सुबह केवल अंग्रेजी में प्रार्थना कराई जाती है। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच तनाव पैदा कर दिया है।
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