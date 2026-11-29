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इकबाल कॉलोनी निवासी नूरहसन का बेटा गरिमा गार्डन के निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है। छात्र के मामा आसिफ ने बताया कि उनके भांजे ने शुक्रवार को बाल कटवाए थे। शनिवार को जब वह स्कूल में संस्कृत और आईटी का यूनिट टेस्ट देने पहुंचा, तो शिक्षक ने उसके हेयर स्टाइल पर आपत्ति जताई और उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकालकर मैदान में बैठा दिया। इसके बाद स्कूल से छात्र के परिजनों को बुलाया गया। आसिफ के अनुसार, वह छात्र के पिता नूरहसन के साथ स्कूल पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चे के बाल पहले से ही छोटे थे, फिर भी उसके हेयर स्टाइल पर सवाल उठाए गए। उन्होंने बच्चे के भविष्य और मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए उसे परीक्षा में बैठने देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार कराया गया। विरोध करने पर छात्र और उसके परिजनों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग और अन्य अभिभावक स्कूल के बाहर जमा हो गए। लोगों ने छात्र को परीक्षा से रोके जाने का विरोध करते हुए धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल प्रबंधन से बातचीत की। पुलिस हस्तक्षेप के बाद प्रधानाचार्य बाहर आईं और उन्होंने सोमवार को छात्र की छूटी हुई परीक्षा कराने का आश्वासन दिया।धरने में शामिल कई अभिभावकों ने स्कूल में राष्ट्रगान न कराए जाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि स्कूल में सुबह केवल अंग्रेजी में प्रार्थना कराई जाती है। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच तनाव पैदा कर दिया है।