गाजियाबाद नगर निगम में भिड़े भाजपा के ही महापौर और पार्षद, जमकर हुआ हंगामा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर बुलाई गई नगर निगम की बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा का अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ गया। एक ही दल (भाजपा) से चुने गए महापौर और पार्षदों के बीच तीखी बहस के बाद जमकर हंगामा हुआ। विवाद के दौरान नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए।

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