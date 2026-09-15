रैकी के बाद डकैती: स्क्रैप कारोबारी के हाथ-पैर बांधे, परिवार को बंधक बनाया; तमंचा-चाकू की नोक पर 10 लाख की लूट

भोजपुर के गांव कलछीना में सोमवार रात करीब दो बजे छह से आठ बदमाशों ने तमंचे और चाकू के बल पर स्क्रैब कारोबारी सद्दाम के घर डाका डाला। बदमाश मिर्ची का धुआं कर घर में दाखिल हुए और स्क्रैप कारोबारी सद्दाम की पत्नी के दुपट्टे से हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद दो बदमाश पूरे परिवार को तमंचे के बल पर आंतकित करते रहे और पांच वर्षीय बच्चे के गले पर चाकू रख दिया। बदमाशों ने डेढ़ घंटे तक घर खंगाला और वहां से लगभग सवा लाख रुपये की नगदी और करीब आठ लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लूट ले गए। पड़ोसी के शोर मचाने पर बदमाश वहां से भाग निकले। डकैती की घटना से क्षेत्र में दहशत है।

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गांव कलछीना निवासी सद्दाम का दिल्ली में स्क्रैप का कारोबार है। वह गांव के बाहरी छोर पर कब्रिस्तान के पास पत्नी अफरोजी और छह बच्चों के साथ रहते है। मकान में बाहर की तरफ किराने की दुकान है। उसे पत्नी और बच्चे संभालते है। सद्दाम ने बताया कि सोमवार रात वह परिवार समेत घर पर सो रहे थे। करीब दो बजे तेज घुटन महसूस हुई। घुटन के कारण पूरा परिवार जाग गया। घुटन से परेशानी बढ़ी तो पत्नी अफरोजी दुकान का दरवाजा खोलने पहुंची। आरोप है कि दुकान का दरवाजा खोलते ही बदमाशों ने अफरोजी पर तमंचा तान दिया और लगभग छह बदमाश घर में दाखिल हो गए।