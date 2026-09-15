फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Stray dog attacked on female student in Rajnagar Extension

वीडियो: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में लावारिस कुत्ते का आतंक, छात्रा को बनाया शिकार; एओए ने साधी चुप्पी

Tue, 15 Sep 2026 05:55 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद Published by: विकास कुमार Updated Tue, 15 Sep 2026 05:55 PM IST
सार


वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्तों के हमले के बाद छात्रा के सिर पर चोट आई है। इस गंभीर मामले पर सोसाइटी की एओए कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। 

विज्ञापन
Stray dog attacked on female student in Rajnagar Extension
कुत्तों ने किया छात्रा पर हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी सोसाइटी-एक में एक छात्रा पर लावारिस कुत्तों ने हमला कर दिया। यह घटना सोसाइटी परिसर के भीतर हुई, जिससे छात्रा घायल हो गई। कुत्तों के हमले का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

विज्ञापन


छात्रा के सिर पर आई चोट
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्तों के हमले के बाद छात्रा के सिर पर चोट आई है। इस गंभीर मामले पर सोसाइटी की एओए कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। एओए की चुप्पी से निवासियों में नाराजगी है। इस घटना ने सोसाइटी में लावारिस कुत्तों की समस्या को उजागर किया है। निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed