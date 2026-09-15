वीडियो: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में लावारिस कुत्ते का आतंक, छात्रा को बनाया शिकार; एओए ने साधी चुप्पी

छात्रा के सिर पर आई चोट

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्तों के हमले के बाद छात्रा के सिर पर चोट आई है। इस गंभीर मामले पर सोसाइटी की एओए कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। एओए की चुप्पी से निवासियों में नाराजगी है। इस घटना ने सोसाइटी में लावारिस कुत्तों की समस्या को उजागर किया है। निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।