गाजियाबाद: नगर निगम में भिड़े भाजपा के ही महापौर-पार्षद, भ्रष्टाचार के आरोप; नगर आयुक्त ने बीच में छोड़ी बैठक

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बैठक में कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने और पार्षदों के सम्मान के मुद्दे पर बहस छिड़ी थी। हंगामा तब और बढ़ गया जब भाजपा महापौर सुनीता दयाल ने पार्षद राजीव शर्मा और डिप्टी मेयर प्रवीण चौधरी को बैठक से बाहर करने की बात कह दी। इस बात पर बैठक में मौजूद अन्य पार्षद भड़क गए और माहौल गरम हो गया।इसके बाद भाजपा पार्षद व पूर्व डिप्टी मेयर राजीव शर्मा ने अपनी ही पार्टी की महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि महापौर ने हाल ही में इनोवा क्रिस्टा कार खरीदी है, जिसे 120 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है और इसके कई ओवरस्पीडिंग चालान भी कट चुके हैं।शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से करने की बात कही है। दोनों पक्षों का एक ही पार्टी से होना अब शहर में गहरी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।