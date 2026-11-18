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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद बुधवार की शाम कोर्ट से रिहाई का परवाना जिला कारागार पहुंचा दिया गया है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि आजम खां का परवाना उन्हें मिल गया है, दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज ही सपा नेता आजम खां को रिहा कर दिया जाएगा। अब उनके परिजन और समर्थक जेल के बाहर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं।

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