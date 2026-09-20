मुरादनगर में महिला की मौत पर रावली मार्ग जाम

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गाजियाबाद के मुरादनगर में रावली मार्ग पर शनिवार रात तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर शालिनी की मौत हो गई थी। हंस कॉलोनी जीतपुर निवासी शालिनी का शव रखकर लोगों ने जाम लगाया। वे टक्कर मारने वाले वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

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