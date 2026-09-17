यूपीआई पेमेंट चार्ज विवाद: गाजियाबाद में दुकानदारों ने विरोध में लगाए पोस्टर, कैश लेनदेन की दी चेतावनी

दो हजार रुपये के ऊपर के सभी ट्रांजेक्शन पर व्यापारियों से टैक्स वसूली के सरकार के निर्णय का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को विजयनगर क्षेत्र में कई दुकानों के सामने विरोध में पोस्टर लगाए गए।

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दुकानदारों का कहना है कि ऐसे निर्णय से व्यापारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। व्यापारी नेता संजय बिंदल का कहना है कि यदि यूपीआई से ट्रांजेक्शन पर या नियम लागू होता है तो व्यापारी कैश में लेनदेन करेंगे।संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री तिलक राज अरोड़ा का कहना है कि सरकार का यह निर्णय व्यापारियों के हित में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक संगठन के अध्यक्ष संदीप गुप्ता का कहना है कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन 2000 रुपये से ऊपर ही होता है। यह नियम लागू होगा तो व्यापारी अपने पास से टैक्स कैसे देगा। इस टैक्स का असर जनता पर भी पड़ेगा। इस निर्णय पर सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए।लीड बैंक मैनेजर बुधराम का कहना है कि गाजियाबाद में 90 फीसदी से ज्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई से हो रहा है। यह टैक्स जनता से नहीं लिया जा रहा है।