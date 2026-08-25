{"_id":"6a8db9c5d8a67692f20ef353","slug":"video-niwari-forensic-science-laboratory-in-ghaziabad-receives-nabl-accreditation-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: निवाड़ी विधि विज्ञान प्रयोगशाला को मिली एनएबीएल की प्रमाणिकता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोदीनगर के कस्बा निवाड़ी स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला को एनएबीएल ( राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड ) से उत्कृष्ठ कार्य करने का प्रमाण पत्र मिला है। निवाड़ी विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रदेश में यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली प्रदेश की पहली प्रयोगशाला बन गई है। एनएबीएल के संयुक्त निदेशक विकास जायसवाल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक प्रोफेसर डॉ. आदर्श कुमार को एनएबीएल का प्रमाण पत्र दिया।

... और पढ़ें