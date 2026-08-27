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Ghaziabad News: बदहाल सड़कों से लोग परेशान, सीएम से मदद की लगाई गुहार

Thu, 27 Aug 2026 01:56 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:56 AM IST
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People distressed by dilapidated roads; appeal to CM for help
साहिबाबाद। इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, बृज विहार और आसपास के क्षेत्रों में बदहाल सड़कों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद चौधरी चिंटू ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र की सड़कों की स्थिति का संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री एक बार सीआईएसएफ पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दें, शायद इससे आसपास की सड़कें भी बन जाएं। उन्होंने कहा कि विभिन्न इलाकों में जगह-जगह गड्ढे होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। गड्ढों पर किए जाने वाले पैचवर्क की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। उनका आरोप है कि कई स्थानों पर पैचवर्क दो से तीन दिनों में ही टूट जाता है। उन्होंने बरसाती नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हुए कहा कि बारिश के दौरान इसका खामियाजा लोगों को जलभराव के रूप में भुगतना पड़ता है। वहीं, निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि टूटी सड़कों काे चिन्हित किया जा चुका है और मानसून के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। संवाद
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