Ghaziabad News: अपराधियों के सत्यापन में लापरवाही, सिपाही निलंबित
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:59 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:59 AM IST
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गाजियाबाद। अपराधियों के सत्यापन में लापरवाही बरतने और झूठी रिपोर्ट भेजने के आरोप में लोनी थाने में तैनात सिपाही मुस्तफा खान को डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने निलंबित कर दिया है। डीसीपी ने बताया कि ग्रामीण जोन में अपराधियों का सत्यापन कमिश्नरेट पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है। लोनी थाने में तैनात सिपाही मुस्तफा खान को अपराधियों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच में सामने आया कि सिपाही ने सत्यापन में लापरवाही बरती और झूठी रिपोर्ट प्रेषित की। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीसीपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के सत्यापन में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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