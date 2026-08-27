Ghaziabad News: घर जाने वालों की बढ़ी संख्या...फिर भी करना पड़ा इंतजार

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स्कूल, काॅलेजों में ईद उल मिलाद का अवकाश होने की वजह से बहुत सी महिलाएं परिवार सहित बुधवार दोपहर को ही मायके जाने के लिए घर से निकल पड़ीं। मेरठ, गुलावठी, बुलंदशहर और मुरादाबाद जाने वाले लोगों की भीड़ डिपो पर अधिक रही। यात्रियों के मुकाबले डिपो पर बसों की संख्या थी, लेकिन सही जानकारी न मिलने पर महिला यात्री परेशान रहीं। मेरठ जाने के के लिए बस लेने पहुंची कलावती ने कहा कि वह करीब 20 मिनट से बस ढूंढ रही हैं, लेकिन बस नहीं मिल पा रही। एक बस है भी तो सीटें पूरी होने पर चलाने की बात कही है। ऐसे ही चंदौसी के लिए बस तलाश रहे सोहन ने बताया कि पूछताछ केंद्र पर सही जानकारी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। इस मामले में एआरएम अंशुल भटनागर ने कहा कि डिपो पर पर्याप्त बसें लगी हुई हैं, बस में मानक के मुताबिक यात्री पूरा होते ही चल देती है।