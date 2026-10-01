मंडी के बाहर अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, रेहड़ी-पटरी हटाई

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नवीन फल सब्जी मंडी के बाहर सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाकर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार को कार्रवाई की। निगम की टीम ने मंडी के मुख्य गेट के आसपास सड़क किनारे लगी रेहड़ियों और अन्य अस्थायी दुकानों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ फुटकर विक्रेताओं ने आपत्ति जताते हुए विरोध भी किया। वहीं गुप्ता दुकानदार ने खोका टूटने पर अपने सामान में निगम की टीम के सामने आग लगा दी, लेकिन निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी।

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