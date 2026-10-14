गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत जलालाबाद में महिला चौपाल का आयोजन, अपराध के प्रति भी किया जागरूक

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गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत जलालाबाद गाँव में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए आवश्यक जानकारी दी। साथ ही महिलाओं को शासन की ओर से संचालित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि चौपाल में महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वे चुप न रहें, बल्कि संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सहायता प्राप्त करें। टीम ने महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों और आपात स्थिति में पुलिस की मदद लेने के तरीकों की जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं को साइबर अपराध के प्रति भी जागरूक किया गया। उन्हें अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी गई। टीम ने कहा कि किसी के साथ साइबर ठगी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बताया कि महिला चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सुरक्षा संबंधी जानकारी देना और उनकी समस्याओं को सुनकर सहायता उपलब्ध कराना रहा। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौर्य और उनकी टीम मौजूद रही।

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