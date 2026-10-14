गाजियाबाद: भोपुरा के एक गोदाम में भड़की आग, चारों तरफ फैला धुआं; इलाके में मच गया हड़कंप

साहिबाबाद फायर स्टेशन के कंट्रोल रूम को एक गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। यह आग राजीव कॉलोनी, लाल मार्केट, भोपुरा स्थित एक गोदाम में लगी थी। सूचना मिलते ही अग्निशमन इकाई तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

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प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट फायर टेंडरों के साथ मौके पर पहुंची। वहां वतन भाटिया के पुराने खिड़की एवं दरवाजों के गोदाम में आग लगी हुई थी।अग्निशमन द्वितीय अधिकारी साहिबाबाद के निर्देशन में एमएफई से पंपिंग कर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फायर टेंडरों का पानी खत्म होने पर पास के जल स्रोत से पानी भरकर घटनास्थल पर लाया गया। लगातार पंपिंग के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।फायर सर्विस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पाया। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी साहिबाबाद ने अभियान का निर्देशन किया। पानी की कमी होने पर पास के स्रोत से पानी लाया गया। आग बुझाने के बाद फायर सर्विस यूनिट ने उपस्थित जनसमूह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद इकाई वापस फायर स्टेशन लौट गई।