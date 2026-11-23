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गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर आयुध निर्माणी फैक्टरी मार्ग स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। रंग-बिरंगी झालरों और विद्युत सजावट से गुरुद्वारा परिसर जगमगा उठा। प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं गाजियाबाद में प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर कविनगर गुरुद्वारा भी हुआ जगमग

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