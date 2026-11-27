गाजियाबाद में वेवसिटी थाने के तहत लालकुआं निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से गूगल पे के माध्यम से 97 हजार 506 रुपये निकलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस सम्बंध में वेवसिटी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, लालकुआं वेव सिटी मानसरोवर पार्क निवासी मनीष कुमार पुत्र दिनेश कुमार का पंजाब नेशनल बैंक की छपरौला शाखा में खाता है।

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