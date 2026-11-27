बैलेंस चेक किया तो उड़े होश: गाजियाबाद में गूगल पे से कटे 97,506 रुपये, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस
गाजियाबाद में वेवसिटी थाने के तहत लालकुआं निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से गूगल पे के माध्यम से 97 हजार 506 रुपये निकलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस सम्बंध में वेवसिटी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
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गाजियाबाद में वेवसिटी थाने के तहत लालकुआं निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से गूगल पे के माध्यम से 97 हजार 506 रुपये निकलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस सम्बंध में वेवसिटी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, लालकुआं वेव सिटी मानसरोवर पार्क निवासी मनीष कुमार पुत्र दिनेश कुमार का पंजाब नेशनल बैंक की छपरौला शाखा में खाता है।
मनीष का आरोप है कि 29 अक्तूबर को उनके खाते से गूगल पे के जरिए 97,506 रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया, जिसकी जानकारी उन्हें तुरन्त नहीं मिल सकी। अगले दिन बैलेंस चेक करने पर उन्हें खाते से रकम कटने का पता चला। पीड़ित के मुताबिक, उन्होंने 30 अक्तूबर को सम्बंधित खाते के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कथित तौर पर धर्मवीर कुमार नाम के व्यक्ति का खाता सामने आया है जिसके बाद पीड़ित ने वेव सिटी थाना में शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित मनीष कुमार की शिकायत के आधार पर आरोपी खाता नं के धारक धर्मवीर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच-पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।