गाजियाबाद के डासना में एनएच-24 के पास शुक्रवार तड़के धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया, जबकि हेल्पर सुरक्षित बाहर निकल आया। सूचना पर पहुंची दमकल और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला। उसे एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ सिंह के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 5:15 बजे सूचना मिली कि डासना स्थित एनएच नौ से अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में गिर गया है। कोतवाली फायर स्टेशन से फायर टैंकर और क्विक रिस्पांस व्हीकल मौके पर भेजे गए। टीम ने पहुंचकर देखा कि धान से भरा ट्रक खाई में गिरा हुआ है। उसमें चालक और हेल्पर सवार थे। हेल्पर किसी तरह बाहर निकल आया था, लेकिन चालक केबिन में बुरी तरह फंसा हुआ था।फायरकर्मियों का एसडीआरएफ की टीम ने भी रेस्क्यू में सहयोग किया। काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। चालक की पहचान बुलंदशहर के गेभा जहांगीराबाद निवासी अजब सिंह और हेल्पर की पहचान बुलंदशहर के राधानगर बाईपास निवासी सतीश पुत्र मेघ सिंह के रूप में हुई है। हादसे के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।