यह है मामला

इंदिरापुरम थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी टूरिस्ट कारोबारी ने पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर उनकी और बेटे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए 24 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी महिला को दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी करीब एक साल से खाने में स्प्रे से धीमा जहर दे रही थीं। 21 अगस्त को ब्लड सैंपल की जांच में उनके खून में लेड की मात्रा अधिक मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि छह करोड़ की संपत्ति और दो करोड़ का बीमा की रकम लेने के लिए पत्नी ने ये साजिश रची थी। पुलिस के समक्ष आरोपी महिला ने भी यह बात कबूल की है।