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गाजियाबाद: एमएमजी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें, त्वचा रोगियों की भीड़

अनुज कुमार

Updated Wed, 30 Sep 2026 02:45 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 02:45 PM IST







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एमएमजी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं। मौसम में बदलाव के बाद त्वचा से संबंधित मरीजों की संख्या में 30 फीसदी वृद्धि हुई है। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ एके दीक्षित ने बताया कि एलर्जी और संक्रमण के मरीजों की संख्या अधिक है। ... और पढ़ें

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