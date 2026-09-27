गाजियाबाद: 10वीं मंजिल से कूदकर सातवीं की छात्रा ने दी जान, टीचर पर उत्पीड़न का आरोप
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 27 Sep 2026 02:59 PM IST
सार
आरोप है कि छात्रा गणित विषय में कमजोर थी और इसी कारण स्कूल में एक टीचर द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्रा ने अपनी डायरी में इन प्रताड़नाओं का जिक्र भी किया था।
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विस्तार
गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुलमोहर अपार्टमेंट की दसवीं मंजिल से कूदकर सातवीं कक्षा की एक छात्रा ने अपनी जान दे दी। परिजनों ने स्कूल की एक टीचर पर छात्रा को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है।
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आरोप है कि छात्रा गणित विषय में कमजोर थी और इसी कारण स्कूल में एक टीचर द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्रा ने अपनी डायरी में इन प्रताड़नाओं का जिक्र भी किया था। आरोप है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने छात्रा के परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और स्कूल प्रबंधन से भी संपर्क साधा है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
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