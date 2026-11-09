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गाजियाबाद में दिवाली पर होजरी दुकान में आग

Mon, 09 Nov 2026 08:39 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:39 PM IST
Fire at a hosiery shop in Ghaziabad on Diwali
वेव सिटी थाना क्षेत्र के यासीन गढ़ी में दिवाली की रात्रि एक होजरी दुकान में आग लगी। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई। हालांकि, तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था।
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