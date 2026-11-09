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गाजियाबाद में दिवाली पर होजरी दुकान में आग

Akash Dubey

Updated Mon, 09 Nov 2026 08:39 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 08:39 PM IST







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वेव सिटी थाना क्षेत्र के यासीन गढ़ी में दिवाली की रात्रि एक होजरी दुकान में आग लगी। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई। हालांकि, तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। ... और पढ़ें

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