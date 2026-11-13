{"_id":"6af726779496bb2861037f56","slug":"video-dasna-nagar-panchayat-private-villa-society-water-supply-amrit-2-scheme-controversy-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"जनता के पानी से निजी प्रोजेक्ट की प्यास बुझाने का आरोप, डासना में पाइपलाइन को लेकर बवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद के डासना नगर पंचायत एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला गरीब जनता के पीने के पानी और करोड़ों रुपये की लागत से बन रही एक निजी विला सोसाइटी को पानी की सप्लाई देने से जुड़ा है। दरअसल, नगर पंचायत डासना के वार्ड नंबर 15 के सभासद वसीम राजा ने नगर पंचायत अध्यक्ष को शिकायती पत्र देकर अधिशासी अधिकारी पर गम्भीर आरोप लगाए हैं।

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