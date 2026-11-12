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गाजियाबाद में छठ से पहले हिंडन बेहाल!: सफाई अधूरी, गंगाजल आने के बाद भी गंदगी बरकरार, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Thu, 12 Nov 2026 02:20 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 02:20 PM IST







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गाजियाबाद में छठ महापर्व से पहले हिंडन की सफाई अधूरी है। वहीं गंगाजल आने के बाद भी गंदगी बरकरार हैं।

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