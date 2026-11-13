प्रशासन मुस्तैद: गाजियाबाद में छठ घाटों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, मोदीनगर-लोनी में गोताखोर और बोट मौजूद

गाजियाबाद में छठ पूजा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के अधिकारी हिंडन घाट पहुंचे। एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी और राज करन नय्यर ने स्थिति का निरीक्षण किया।

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डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल भी इस दौरान उनके साथ थे। छठ पर्व के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जिले भर में कुल 79 घाट तैयार किए गए हैं। इन घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।सुरक्षा के लिए फायर विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। हिंडन घाट पर फायर विभाग की दो गाड़ियां तैनात रहेंगी। मोदीनगर, लोनी और मुरादनगर क्षेत्रों में गोताखोरों की तैनाती की गई है। इन स्थानों पर बचाव के लिए बोट भी मौजूद रहेंगी।