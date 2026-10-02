{"_id":"6abf9de62565c9da5e03a896","slug":"video-balcony-ledge-on-eighth-floor-of-devika-tower-in-vaishali-sector-4-collapsed-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वैशाली सेक्टर-4 की देविका टावर में आठवीं मंजिल की बालकनी का छज्जा गिरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वैशाली सेक्टर-4 की देविका टावर में आठवीं मंजिल की बालकनी का छज्जा गिरा

विकास कुमार

Updated Fri, 02 Oct 2026 06:09 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 06:09 PM IST







Link Copied



यूपी के गाजियाबाद स्थित वैशाली सेक्टर 4 स्थित देविका टावर की आठवीं मंजिल की बालकनी का छज्जा अचानक गिर गया। घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल नहीं है। ... और पढ़ें

विज्ञापन