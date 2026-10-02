गाजियाबाद: बस पर फायरिंग करने वाले दो बदमाश मुठभेड़ में पकड़े, एक के पैर में लगी गोली

दिल्ली-बदायूं रूट की यात्री बस पर फायरिंग करने के मामले में वांछित चल रहे दो बदमाशों को मसूरी पुलिस और स्वाट टीम ग्रामीण जोन ने शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनस के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी नदीम को भी दबोच लिया गया। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, एक तमंचा, चार कारतूस/खोखे और सफेद रंग की स्कूटी बरामद की है।

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