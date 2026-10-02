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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Balcony ledge on 12th floor of Devika Tower Vaishali Sector-4 collapses

गाजियाबाद: देविका टावर में 12वीं मंजिल का छज्जा भरभराकर नीचे गिरा, मचा हड़कंप; चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त

Fri, 02 Oct 2026 06:09 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, साहिबाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, साहिबाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 02 Oct 2026 06:09 PM IST
सार

साहिबाबाद में एक टावर की 12वीं मंजिल की बालकनी का छज्जा अचानक नीचे गिर गया। इस घटना से पूरी सोसायटी में हड़कंप मच गया। फिलहाल, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।

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Balcony ledge on 12th floor of Devika Tower Vaishali Sector-4 collapses
गाजियाबाद में हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वैशाली सेक्टर 4 स्थित देविका टावर में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां 12वीं मंजिल की बालकनी का छज्जा अचानक नीचे गिर गया। इस घटना के बाद पूरी सोसायटी में हड़कंप मच गया।

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शाम साढ़े चार से पांच के बीच हादसा
यह दुर्घटना शाम 4:30 से 5 बजे के बीच घटित हुई। छज्जा गिरने की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। 
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चार गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त
हालांकि, दुर्घटना के कारण चार गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। देविका टावर में सोसाइटी निवासी सुमन ऑबरॉय ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह इमारत 12 मंजिल की है। इसमें कुल 96 फ्लैट मौजूद हैं, जिनमें करीब 400 लोग निवास करते हैं।
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छिज्जा गिरने से मची अफरा-तफरी
गिरने वाला छज्जा केवल आठवीं मंजिल तक सीमित नहीं था। टावर की 12वीं मंजिल से नौवीं तक छज्जे ढह गए। इन छज्जों के मलबे से नीचे खड़ी चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सोसायटी में अचानक हुए इस हादसे से निवासियों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 


आरडब्लूए अध्यक्ष ने की पुष्टि
सोसाइटी निवासी सुमन ऑबरॉय ने बताया कि सौभाग्य से घटना के समय बच्चे पीछे की तरफ खेल रहे थे। यदि बच्चे उस स्थान पर मौजूद होते, तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस तथ्य से सोसायटी के लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन किया और आवश्यक कदम उठाए।

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