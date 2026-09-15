लोनी में अलाउद्दीन ने अपनाया सनातन धर्म, बने अखिलेश

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हिंदू रक्षा दल की ओर से मंगलवार को लोनी स्थित सनातन भवन में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी अमित प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम में अलाउद्दीन नाम के युवक ने अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाया। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन-पूजन और विधि-विधान के बीच उनका शुद्धीकरण कराया गया।

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