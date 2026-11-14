फरीदाबाद में नीमका जेल के पास अस्थायी कूड़ा डंपिंग साइट को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया

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फरीदाबाद में नीमका जेल के पास अस्थायी कूड़ा डंपिंग साइट बनाने को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम की ओर से यहां कूड़ा डालने के लिए अस्थायी साइट तैयार करने की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोद दिया, जिससे कूड़ा लेकर आने वाले वाहनों का रास्ता बंद हो गया।

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