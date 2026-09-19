{"_id":"6aaec52ae36a830cf90ecbc5","slug":"video-ultrasound-machine-at-bk-hospital-out-of-order-for-19-days-pregnant-women-facing-difficulties-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीके अस्पताल में 19 दिन से खराब अल्ट्रासाउंड मशीन, गर्भवती महिलाएं परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीके अस्पताल में 19 दिन से खराब अल्ट्रासाउंड मशीन, गर्भवती महिलाएं परेशान

विकास कुमार

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:53 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:53 PM IST







Link Copied



बीके अस्पताल में 19 दिन से खराब अल्ट्रासाउंड मशीन, गर्भवती महिलाएं परेशान अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रभावित होने के कारण महिलाओं को निजी अस्पतालों और लैब में जांच कराने के लिए जाना पड़ रहा है। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन