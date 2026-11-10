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फरीदाबाद: दो बाइक पर घूमने जा रहे थे चार युवक, सड़क दुर्घटना में दो की मौत

अनुज कुमार

Updated Tue, 10 Nov 2026 01:54 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 01:54 PM IST







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फरीदाबाद में सेक्टर 21 से सिद्ध दाता आश्रम की तरह दो मोटरसाइकिल पर घूमने जा रहे चार युवकों में सड़क दुर्घटना में दो की मौत हुई जिनका नाम रोहित व विषेश है दोनों की उम्र 22 से 23 के बीच में बताई जा रही है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शवगृह पर घटनाक्रम की जानकारी देते मृतक रोहित के परिजन। ... और पढ़ें

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