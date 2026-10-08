{"_id":"6ac7d50d608760f5020ef606","slug":"video-trolleys-parked-along-the-roadside-in-faridabad-could-become-a-cause-of-accidents-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सड़क किनारे खड़े ट्रोले से फरीदाबाद में बन सकते हैं हादसे का कारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलो से काफी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं क्यों कि कई जगह पर ट्रॉले सड़क के किनारे खड़े रहते हैं और वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं और तेज गति से आ रहे वाहन चालकों को दिखाई नहीं देने और ट्रेला से टकरा जाते हैं क्योंकि आजकल कल कुछ वाहन चालकों का ध्यान मोबाइल पर होता है और वह सड़क किनारे खड़े होने को देख नहीं पाते जिसके कारण यह हादसे होते हैं।

... और पढ़ें