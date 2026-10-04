{"_id":"6ac25ab6d8ac3c341108839e","slug":"video-three-juvenile-inmates-escape-from-faridabad-juvenile-correction-home-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद बाल सुधार गृह से तीन बाल बंदी फरार, शौचालय की खिड़की की लोहे की जाली काटकर भागे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के एनआईटी-5 स्थित बाल सुधार गृह से शनिवार शाम तीन बाल बंदी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों बाल बंदी शौचालय की खिड़की पर लगी लोहे की जाली काटकर बाहर निकल गए। घटना के बाद बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिसर के अंदर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद तीनों बाल बंदी किस तरह फरार हुए, इसे लेकर सुरक्षा में चूक की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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