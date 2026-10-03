फरीदाबाद: बाथरूम में करंट की चपेट में आने से 11वीं के छात्र की मौत, नहाने के बाद तौलिया टांगते समय हादसा

न्यू भारत कॉलोनी में शनिवार सुबह बाथरूम में करंट लगने से 11वीं के छात्र की मौत हो गई। नहाने के बाद जैसे ही उसने तौलिया टांगने की कोशिश की, अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही झुलस गया।

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मृतक खुशहाल के पिता ने बताया कि शनिवार को बेटे का 11वीं कक्षा का पेपर था। वह सुबह से ही काफी लगन के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पेपर देने जाने से पहले वह नहाने के लिए बाथरूम में गया था। नहाने के बाद तौलिया टांगते समय उसका हाथ या शरीर किसी तरह बिजली के नंगे तार या उपकरण के संपर्क में आ गया।खुशहाल की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता ने नम आंखों से बताया कि बेटे की पढ़ाई और उसके सुनहरे भविष्य को लेकर पूरे परिवार ने न जाने कितने सपने संजोए थे। उन्हें क्या पता था कि सुबह हंसता-खेलता और परीक्षा की तैयारी करता बेटा कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। इस अचानक हुए हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।