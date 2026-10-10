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फरीदाबाद रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी: जीआरपी-आरपीएफ के 63 कर्मचारी तैनात, यात्रियों और संदिग्धों पर नजर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 10 Oct 2026 08:07 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 08:07 PM IST







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दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर फरीदाबाद के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां जीआरपी के 28 और आरपीएफ के 35 कर्मचारियों सहित कुल 63 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी प्लेटफार्मों और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, भीड़ नियंत्रित करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने में जुटे हैं। ... और पढ़ें

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