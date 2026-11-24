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सूखते भूजल को संजीवनी देंगे तालाब, 77 गांवों में तैयार होगा जल संरक्षण का ढांचा

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 24 Nov 2026 09:38 AM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 09:38 AM IST







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सूखते भूजल को संजीवनी देंगे तालाब, 77 गांवों में तैयार होगा जल संरक्षण का ढांचा। 29 गांवों के 42 तालाबों में चल रहा काम, 27 तालाबों में गाद निकालने और पुनर्भरण का कार्य जारी ... और पढ़ें

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