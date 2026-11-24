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मोहना रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की दूसरी बार बढ़ी मियाद, 40 प्रतिशत कार्य अधूरा

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 24 Nov 2026 09:31 AM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 09:31 AM IST







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मोहना रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की दूसरी बार बढ़ी मियाद, 40 प्रतिशत कार्य अधूरा 2024 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य। 225 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है फ्लाईओवर। 02 लेन का है मोहना रोड फ्लाईओवर। 03 किलोमीटर लंबाई है फ्लाईओवर की। ... और पढ़ें

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