{"_id":"6ac282013fa2b33b7b007078","slug":"video-residents-of-faridabads-sector-55-troubled-by-stray-animals-encroachment-and-speeding-vehicles-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद सेक्टर-55 में आवारा पशु, अतिक्रमण और तेज रफ्तार वाहनों से लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सेक्टर-55 में आवारा पशु, अतिक्रमण, सफाई और यातायात व्यवस्था से लोग परेशान हैं। सेक्टर में गाय, सांड, बंदर और कुत्तों की संख्या बढ़ने से हादसे का खतरा बना रहता है। मुख्य सड़क पर औद्योगिक व भारी वाहनों की तेज आवाजाही से जाम और दुर्घटना की आशंका रहती है। 100 फीट रोड पर रेहड़ी-खोखों के कारण अतिक्रमण बढ़ गया है। अंदरूनी गलियों में नियमित सफाई नहीं होने और झुग्गियों में कचरा जलाने से भी परेशानी है। बाजार के आसपास शराब पीने और नशे से जुड़ी गतिविधियों की शिकायतें हैं। लोगों ने सफाई, यातायात और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।

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