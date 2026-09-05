फरीदाबाद में हो रही बारिश से शहर के चौराहों पर लगा जाम

{"_id":"6a9bfb3ac8997805f409cdcb","slug":"video-teachers-day-celebration-held-at-sd-girls-inter-college-in-meerut-cdo-nupur-goyal-highlights-importance-of-teachers-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुढ़ाना गेट एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह, सीडीओ नूपुर गोयल ने छात्राओं को बताया शिक्षकों के सम्मान का महत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}