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वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल से नालों की सफाई और प्रदूषण घटाने का सुझाव
फरीदाबाद में एनआईटी-1 स्थित राजकीय विद्यालय में सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी में नेतराज ने वेस्ट मैनेजमेंट पर अपना मॉडल पेश कर सबका ध्यान खींचा। उन्होंने मॉडल के जरिये बताया कि कचरे का सही प्रबंधन करके नालों की सफाई कैसे की जा सकती है और इससे वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। नेतराज ने आपदा प्रबंधन श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया।
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