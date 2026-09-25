{"_id":"6ab65afc8dd65e6e340a2a61","slug":"video-police-campaign-against-drugs-in-faridabad-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान: ‘नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो’ का दिया संदेश, युवाओं से की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में पुलिस की ओर से नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता और पुलिस उपायुक्त बल्लभगढ़ प्रतीक अग्रवाल ने स्वस्थ युवा और सुरक्षित प्रदेश के संकल्प को दोहराया। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाकर समाज को सुरक्षित बनाना है। पोस्टर के माध्यम से ‘नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो’ और ‘नशे से इंकार, जीवन से प्यार’ का संदेश दिया गया। साथ ही, लोगों से नशे के खिलाफ चुप्पी तोड़कर खुलकर बोलने की अपील की गई। सहायक पुलिस आयुक्त रवि खुंडिया और प्रभारी सामुदायिक पुलिसिंग सेल निरीक्षक सुनीता भी अभियान से जुड़ी हैं।

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