{"_id":"6ac281e14377ceef9b08f14a","slug":"video-pocso-accused-badal-chaudhary-arrested-in-ballabhgarh-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बल्लभगढ़ में पॉक्सो आरोपी बादल चौधरी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बल्लभगढ़। शहर थाना पुलिस ने नाबालिग से जुड़े पॉक्सो मामले में नवंबर 2025 से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बादल चौधरी निवासी पटेल नगर, सेक्टर-4 बल्लभगढ़ के रूप में हुई है। वह फिलहाल भगत सिंह कॉलोनी में किराये पर रह रहा था।

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